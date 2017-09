Tänastel varajastel hommikutundidel selgus US Openil Kaia Kanepi veerandfinaalvastane, kelleks on 22aastane Madison Keys (WTA 16.).

Kanepi on noorukese tennisistiga varem korra kohtunud, kui 2015. aasta mais peetud Madridi turniiril jäi kindlalt peale eestlanna 6:4, 6:3. Mõlema tennisisti laeks on US Openil siiani jäänud veerandfinaal.