USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel veerandfinaali pääsenud Kaia Kanepi naudib New Yorgis puhkepäeva, aga see ei tähenda, et ta lubaks endale tundide kaupa hotellitoas vedelemist.

Kanepi postitas oma Facebooki lehele pildi, kus ta harjutab jõusaalis ja küsis enda jälgijatelt "Mis te arvate, kus ma olen?".

Ühtlasi selgus ka tema veerandfinaalmatši eeldatav aeg. Kanepi ja 15. asetusega ameeriklanna Madison Keys lähevad Arthur Ashe nime kandval peaväljakul vastamisi ööl vastu neljapäeva, täpsemalt Eesti aja järgi kell 2. Pärast Kanepi ja Keysi heitlust tulevad meeste veerandfinaaliks platsile Roger Federer ja Juan Martin del Potro.