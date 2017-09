Citroeni meeskonna otsusena on Breen sunnitud siis järgmist MM-rallit raja kõrvalt jälgima, kuid Mattoni sõnul on kahel viimasel etapil Citroeni auto taas iirlase roolida.

Craig Breen peab vähemalt ajutiselt autos välja ronima ning kiivri peast võtma. (RONI REKOMAA)

"Mõistan, et kõik Breeni poolehoidjad on pettunud, kuid kahjuks pean ma mängima piiratud eelarvega ning siinkohal on minu käed seotud. Väikse eelarve tõttu ei saa me Hispaanias rohkem masinaid rajale saata," lausus Matton. "Hooaja algusest saati on meil Breeniga olnud kokkulepe 11 ralli kohta. Pärast Craigi endaga konsulteerimist otsustasime, et mõistlikum on tema rajale saata hoopis Walesis ja Austraalias."

Tänavu on 27aastane iirlane kokku kihutanud kaheksal MM-rallil ning annaalidesse on kirja läinud viis viiendat kohta.