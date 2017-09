Kaheksal korral Eesti parimaks korvpalluriks valitud Kristjan Kangur liitub pärast kaheksat edukat võõrsil veedetud hooaega taas BC Kalev/Cramo meeskonnaga.

Viimati 2009. aastal BC Kalev/Cramo vormi kandnud mängija viimane hooaeg Eestis lõppes meistritiitli võitmisega, sealjuures pälvis mängija ka finaalseeria parima mängija tiitli, visates finaalseerias keskmisel 11.4 punkti ja võttes 4.9 lauapalli.

Pärast Eestist lahkumist on Kangur pallinud Prantsusmaal (2009-2010), Itaalias (2011-2017), mängides ka Euroopa absoluutsesse tippu kuuluvas Hispaania liigas (2015). Mängija klubide nimistusse kuuluvad sellised meeskonnad nagu Virtus Bologna, Varese, Montepaschi Siena, EA7 Emporio Armani Milano ja Laboral Kutxa Baskonia.

Viimasel kahel hooajal Varese hingekirja kuulunud eestlane kogus eelmisel hooajal keskmiselt 24.2 mänguminutit, kuuludes algviisikusse 14 korral. Keskmiselt tõi Kangur koduklubi kasuks 5.3 punkti, võttis 3.8 lauapalli ja jagas 0.9 resultatiivset söötu. MM-i eelvalikturniiri mängudes kogus Kangur keskmiselt 7.8 punkti, 6.5 lauapalli ja 4 resultatiivset söötu.

Alar Varrak: “ Kangur on kogenenud mängija, kes võib tähtsates mängudes palju otsustada. Treenerina on mul hea meel, et ta on tagasi BC Kalev/Cramos, kust ta tuule tiibadesse sai. Kindlasti rõõmustab see uudis ka paljusid korvpallifänne. Loodame, et Kangurit ootab ees edukas ja vigastustevaba hooaeg.”