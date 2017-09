Tenniselegendide Steffi Grafi ja Andre Agassi 15aastane poeg Jaden alustas pesapallurikarjääri.

Vaatamata noorele eale on juba praegu selge, et alates aastast 2020 esindab Agassi Southern Carolina ülikooli. Talenti poisil jagub, sest äsja toimunud turniiril mõõdeti tema viske järel palli lennukiiruseks 140 km/h. Ajaleht Bild toob välja, et profiliigas MLB on keskmise viske tugevus 145 km/h.

Võimalik, et tennisemaailm jäi Jadeni alavaliku tõttu ilma suurepäraste geenidega mängijast, kuid ühe õnnetus on teatavasti teise õnn.