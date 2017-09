Ööl vastu neljapäeva lähevad USA lahtiste tennisemeistrivõistluste veerandfinaalis vastamisi Kaia Kanepi (WTA 418.) ja ameeriklanna Madison Keys (WTA 16.). Vaatame, milliseid koefitsiente pakuvad matši eel kihlveokontorid.

Pole mingi üllatus, et favoriidiks peetakse 22aastast Keys’i, kelle senise karjääri parim tulemus on 2015. aasta Austraalia lahtistel poolfinaali jõudmine. US Openi veerandfinaalis mängib ta aga esmakordselt.

Portaal paf.com maksab Keys’i võidule panustajatele raha tagasi 1,20 kordselt, Kanepi võidukoefitsient on aga 4,75. Palju ei erine ka Coolbeti pakutud numbrid, mis on Keysi puhul 1,23, Kanepil 4,90. Optibet maksab Kanepi võidule panustajatele raha tagasi 4,35 kordselt, Keys’i koefitsient on 1,20.

Kanepi ja Keys kohtuvad veerandfinaalis Eesti aja järgi kell 2 öösel. Võitja pääseb poolfinaali ja teenib 920 000 dollarit, kaotaja sõidab koju 470 000 dollariga.