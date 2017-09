USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel veerandfinaalis maailma esinumbri Karolina Pliskova alistanud ameeriklanna CoCo Vandeweghe ei teinud tuska ainult tšehhile ning tema toetajatele, vaid ka Praha haiglale!



Nimelt tähendas konkurentsist pudenemine seda, et naise serviässad sel turniiril on löödud - enne New Yorgist võistlemist lubas ta iga ässa eest annetada Praha haiglale 200 eurot. Kiire pilk statistikasse reedab, et Pliskova servis sel turniiril 33 ässa ehk koduriigi hospidali kukkur täieneb 6600 euro võrra.