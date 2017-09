"Therese Johaugi juhtum rahvusvahelises spordiarbitraažis CAS on juba ajalugu. Küll pole seda aga Kristina Šmigun-Vähi juhtum," alustas Norra ajaleht Dagbladet tänast artiklit.

"Sellest on möödas juba üle 11 aasta, kui Šmigun võitis Torino olümpiamängudel kaks distantsi, neist ühe Marit Björgeni ees. Kui Šmigun-Vähi dopingutest osutub positiivseks, saaks Björgen kuldmedali ja näiteks Kristin Steira kaks pronksmedalit juurde," lisas väljaanne.

Norra telekanali TV2 andmetel liikus juhtum juba 2016. aasta oktoobris CASi, kuid vaikus püsib. ROKi norralasest liige Gerhard Heiberg ütles Dagbladetile, et ta ei anna enne otsuse avalikustamist ühtegi kommentaari, sest tegemis on "tundliku infoga". Samamoodi on suud lukus ülejäänud ROKi tegelastel, WADAs, CASil.

Dagbladet küsis Šmiguni omaaegse konkurendi Björgeni kommentaari ning too on hämmingus. "Ma ei mõista, mis toimub. Sellest on räägitud juba 2014. aasta Sotši taliolümpiast alates. Ma pole saanud mingit tagasisidet. Ma ei tea, kes annaks vastuseid. Mis üldse toimub?" küsis Björgen, kes on praegu kuuekordne olümpiavõitja ning üks kuld tõstaks tema staatust kõigi aegade suuremate sportlaste seltskonnas.

2006. aastal peetud Torino mängudel võitis Šmigun-Vähi kuldmedali 10 km klassikaslises ja 15 km suusavahetusega sõidus. Sotši olümpia eel teatati, et kordustestimise käigus leiti Šmigun-Vähi Torino-aegsest dopinguproovist molekule, mis võisid viidata dopingu kasutamisele.