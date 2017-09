Kergejõustikus on sportlaste varustus paremaks muutunud ja rajakatted kiiremaks ning võistlusvõimalusigi on rohkem kui paar–kolm kümnendit tagasi, ometi leidub Eesti rekordite tabelis kümmekond habemega tippmarki. Õhtuleht uuris, miks nad püsivad ja kes võiksid neist jagu saada.

Lepiku rekord püsib pool sajandit, ületajat pole näha

Kaugushüppaja Tõnu Lepik püstitas Eesti siserekordi 8.05 juba 1970. aastal. Peaaegu poole sajandi jooksul pole ükski teine eestlane hallis kaheksa-meetri-joont ületanud.

Rain Kask hüppas tunamullu 7.87, paraku on ta seejärel vigastustega kimpus olnud. „Pärast Tõnu ei ole Eestis ühtegi kõrgetasemelist kaugushüppajat olnud,“ nendib Kask. „Head materjali on olnud küll, aga paljud läksid 7.60–7.70 kandis kaduma – nagu ma ise praegu. Sel tasemel on vaja murranguks teha veel üks samm.“