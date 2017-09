Eesti jalgpalliliigas kipub kullaheitluses intriigi vähemaks jääma, sest liidrit FC Florat seirav Tallinna Levadia kaotas täna Nõmme Kalju vastu kaks väärtuslikku punkti. Levadia mängija Tarmo Kink aga ei viska veel püssi põõsasse.

Kaheksa vooru enne lõppu on Levadial Florast kuus punkti vähem, lisaks on konkurendil üks mäng varus. "Arvan, et Flora kaotab homme Infonetile. Eks saab näha, kuidas noored poisid pingele vastu peavad," ütles Kink.

Omade esitus aga ei rõõmustanud teda: "Tänase mänguga ei saa rahule jääda. Juhtisime ju 1:0 ja lasime neil nii lõpu eel ära lüüa. Ka tabeliseisu vaadates ei oleks me tohtinud punkte kaotada. Ei oskagi öelda, miks me lasime ennast kaitsesse suruda. Taktikaline plaan see polnud, kuid millegipärast langesime alla ära, eriti teisel poolajal."

Levadia peatreener Igor Prins lisas, et natuke andis tunda koondisemängudest tingitud paus, eksimusi tuli palju. "Taga tuleb kindlalt mängida ja ees meil täna palju olukordi polnud," nentis ta.