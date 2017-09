Korvpalli EMi esimeses kaheksandikfinaalis alistas medalit sihtiv Sloveenia Ukraina koguni 79:55. Sloveenia edu suurenes ühtlaselt: avaveerandi järel juhiti 9, poolajaks oli edu 15 ja enne viimast perioodi juba 25 punkti.

Sloveenia vedas käima 18aastane supertalent Luka Doncic, kes kogus juba esimese veerandiga 10 punkti ja 4 lauapalli. Lõpuks viskas ta 24 minutiga 14 punkti, võttis 10 lauapalli ning jagas kaaslastele 6 resultatiivset söötu.

Doncici kaunis korv avaveerandil:

Impressive start for Luka Doncic in the knockout rounds @ #EuroBasket2017: Step-backs, running in transition, competing on both ends. Stud. pic.twitter.com/RnpOJ8qz1F