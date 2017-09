"Tean, et oleme meeskonnaga paremaks suutelised. Plaanin pärastpoole täpselt sama ka meestele öelda ning loodame tänase tulemuse kiirelt selja taha jätta. Just resultaat tuleb unustada, vigadest aga õppida," lausus Klopp.

"Meil polnud tänases kohtumises õnne," sõnas Liverpooli loots vahetult pärast kohtumist. "Küll aga ei saa me selle taha peitu pugeda. Peame keskenduma asjadele mida edaspidi parandada saame, näiteks enda mängule."

Liverpool mängis suurem osa kohtumisest täna kümnekesi, sest 37. minutil saadeti väljakult minema Sadio Mane. "Minu arvates ei olnud tegemist punase kaardi olukorraga," sõnas sakslane vahetult pärast mängu. "Tegemist oli õnnetusega, väga kurva õnnetusega. Sadio [Mane] ilmselgelt ei näinud väravavahti, ta ei tõstnud kordagi pilku ning tal puudus ilmselgelt võimalus Edersoni märgata. Ta üritas lihtsalt pallini jõuda ja siis juhtus see."

"Praeguseks on punane kaart tõsiasi ja me ei saa seda fakti enam muuta. Loodan ainult, et väravavaht pole tõsiselt vigastatud," lausus peatreener.

Mane punane kaart tähendab, et senegallane peab Inglismaal vahele jätma kokku kolm kohtumist. Jürgen Kloppi sõnul Liverpool peakohtunik Jon Mossi otsust edasi ei kaeba. "See lihtsalt raiskaks kellegi aega, täpselt nagu tänane kohtumine," lausus mees.