Kui homne päev algaks Eesti sitkeima mehe otsingud, siis oleks suurfavoriit ultratriatleet Rait Ratasepp (34). Tartus elav jurist läbis hiljuti vähem kui kümne ööpäevaga kümnekordse triatloni ehk ujus esmalt 38 km, seejärel väntas rattaga 1800 ja lõpetuseks jooksis 422 km. Ulme!

Katkematu pingutus kestis kokku 234 tundi, 31 minutit ja 15 sekundit. Ponnistus oli nii karm, et Ratasepp vaevles hiljem õudusunenägude küüsis. Kord pidi ta unemaailmas kogu distantsi kohe uuesti tagurpidi läbima, kord veetis ta terve öö joostes. Õhtuleht istus Ratasepaga möödunud neljapäeval tema kontoris maha, et ränga katsumuse ja mehe hingeelu kohta rohkem teada saada.

Rait, 12 päeva on finišist möödas, kas õudusunenäod on lõppenud?

Enam ma võistlust unes ei näe. Nägin vist kaheksa ööd seda. See on tõenäoliselt üks osa taastumisetapist. Kui hakkad normaalseid unenägusid nägema, on keha mingisuguse elementaarse unevajaduse taastanud.

Kuidas praegu tunne on? Kas luud-liikmed on täielikult taastunud?

Põhimõtteliselt kaks päeva pärast võistlust võinuks sportida. Füüsiline pool taastub hästi kiiresti, see nähtus jooksu ajal, kui igast maratonist taastusin kolme-nelja tunniga. Eks vaimne pool vajab veel palju aega. Kui une korda saab, siis pingutusvõime taastamine võtab aega. Järgmise võistluse teen Tartu linnamaratonil, seal on selgelt näha, kui maratoni lõpuosas suudan pingutada, siis on korras. Kui ei, siis läheb veel aega.