Leedu liider Jonas Valanciunas ei hakanud pärast Istanbulis saadud 64:77 kaotust keerutama. „Me ei suutnud ennast esimestest minutitest kokku võtta. Hiljem tekkis paanika, mis muutus aina suuremaks. Alahindasime kreeklasi ja arvasime, et kõik tuleb lihtsalt. See maksis meile valusalt kätte. Mul pole sõnu,“ rääkis ta Leedu portaalile Krepsinis.net.

Kreeka peatreener tõusis kangelaseks

Helsingis peetud A-grupist napilt edasi pääsenud kreeklased said viimase vooru võidust Poola üle enesekindluse kätte, aga vaja oli veel väikest motivatsioonisüsti, mis väidetavalt sisepingetes vaevleva meeskonna üheks sulataks.

Appi tuli tunnustatud Leedu korvpallitreener ja endine koondislane Tomas Pacesas, kes nimetas Kreeka nõrgimaks lüliks peatreener Kostas Missast. Põhjuseks tõi Pacesas fakti, et Missas oli viimasel ajal tegelenud naiste juhendamisega ja meeste seas pole ta suurde mängu sekkunud.

Leedu meedias avaldatu tõlgiti kiirelt Kreeka keelde ja sõnum jõudis ka koondislasteni. Pärast kohtumist seisis Kreeka riietusruumi tahvlil sõnum, mis oli ilmselgelt suunatud leedulastele: „Missas k****s teid läbi!“

Kreeka loots Kostas Missas. (FIBA)

64aastane juhendaja jäi väljaütlemistes viisakamaks, aga ärategemisrõõmu ta varjata ei suutnud. „Olen uhke, et treenisin naisi. Aga mitte ainult – leedulased ei tea ilmselt minust väga palju. 15 aastat tagasi juhendasin Kreeka meistriliiga meeskondi ja hiljem U20 koondist. Neil tuleb mu CV uuesti üle vaadata,“ rääkis Missas pressikonverentsil rahulolevalt.

„Leedulased on viimaste päevade jooksul meie kohta igasuguseid asju rääkinud. Võtsime ennast kokku, võitlesime nagu hullud ja meie treener tõestas, et ta on parim,“ lisas kreeklaste algviisiklane Kostas Papanikolau.

Adomaitis võttis süü enda peale

Kui Missas saab vähemalt paar päeva aupaistet nautida, siis esimest suve Leedu eesotsas olev Dainius Adomaitis sattus küsimusterahe alla. Kas MM-valikturniiril on Leedul juba uus peatreener?

„Ma ei taha tulevikust rääkida, praegu pole selleks õige aeg. Ainus, mida öelda saan, on see, et võtan kaotuse eest vastutuse täielikult enda peale. Tegime palju vigu nii kaitses kui rünnakul. Ka see on minu süü, sest ma ei suutnud infot piisavalt hästi palluriteni viia. Olime üsna noor ja kogenematu tiim, kes ei suutnud tähtsatel hetkedel õigeid otsuseid teha,“ ütles ta.

43aastane Adomaitis võis küll ebaõnnestuda, aga vähemalt esialgu polnud Leedu meedias signaale, et ta võiks kohe sule sappa saada. Teisalt algab MM-valikturniir juba novembris ja seega pole Leedu korvpalliliidul palju aega võimalikke variante kaaluda.