Tänu imelisele Qarabagile sai Aserbaidžaanist viies endise Nõukogude liidu vabariik, mis oma jäsemetega Meistrite liiga põhiturniirile küündinud. Varem on sama saavutusega hakkama saanud Venemaa, Ukraina, Valgevene ja Kasahstani jalgpalliklubid.

Ukse lõi pauguga lahti Moskva CSKA, kes Meistrite liiga avahooajal 1992/93 lükkas teises ringis välja tiitlikaitsja (ehk viimase Euroopa karika võitja) Barcelona! Seda koondtulemusega 4:3.



Kõigest kaheksa meeskonnaga alagrupiturniiril jäid idanaabrid kahe punktiga oma neliku viimaseks - võita ei suudetud ei hilisemat tšempionit Marseille't, Glasgow Rangersit ega Brügget. Kokku on Venemaa klubid alagrupiturniirile jõudnud 35 korral (enamat on suutnud vaid seitse riiki - S.K.) ning parimaks tulemuseks on veerandfinaali jõudmine. Seda on suutnud nii Moskva Spartak (1995/96) kui ka CSKA (2009/10).

Ukraina klubid on Meistrite liiga alagrupiturniirile jõudnud 28 juhul. Väärikas number on jaotatud kahe klubi vahel, sarja algusaastatel näitas rohkem hambaid Kiievi Dünamo (16 osalemist), kes 1998/99 hooajal jõudis koguni poolfinaali, kuid kaotas seal Müncheni Bayernile kokkuvõttes 3:4. Hiljem on Euroopa tippudele peavalu valmistanud Donetski Šahtar (12), kelle laeks 2010/11 hooajal jäi kaheksa parema hulka jõudmine.

Valgevene on jalgpallimaailma valgusvihu kätte lükanud Artur Pika koduklubi Barõssavi BATE. Viiel osalemiskorral pole alagrupiust veel maha murtud, kuid 2012. aastal suudeti koduväljakul alistada Saksamaa gigant Müncheni Bayern tulemusega 3:1! Sama tulemusega võideti tol hooajal Prantsusmaal Lille'i.

Kaks hooaega tagasi tegi oma debüüdi Euroopa jalgpalli kõige vingemas seltskonnas Kasahstani sats Astana, kes näitas alagrupis vägagi vintsket mängu. Kodus lepiti viiki nii Madridi Atletico, Lissaboni Benfica kui ka Istanbuli Galatasarayga! Türklastelt nopiti ka väärt võõrsilpunkt, kuid neli silma neid kvarteti viimasest kohast siiski ei päästnud.



Nüüd on aserite kord näidata, mida nad oskavad. Euroopa jalgpalliliidu liikmeteks olevatest endistest Nõukogude Liidu riikidest ootavad Meistrite liiga unistust veel Eesti, Läti, Leedu, Moldova, Armeenia ja Gruusia.