Rodgers ei jäänud siiski kauaks laokile. Celtic napsas mehe mullu mais endale ning alandavast allajäämisest gibraltarlaste vastu hoolimata jõudis Šotimaa klubivuti au ja uhkus kaheaastase pausi järel Meistrite liiga alagrupiturniirile, kust küll kibekiirelt välja pudenes. Sealjuures saadi 0:7 ketukas FC Barcelonalt, mis märgib kuulsusrikka ajalooga Glasgow satsi suurimat kaotust eurosarjas.

Liverpooli legendi Steven Gerrardi sõnul suudab Brendan Rodgers (ülikonnas) mängijatega suurepäraselt suhestuda ning neid motiveerida. Tundub, et ka Glasgow Celticu juhendajana on Rodgers leidnud palluritega hea klapi. (REUTERS)

Kuigi Rodgersi algus oli katastroofiline, ei kaotanud Celtic Šotimaa kõrgliigas mitte ühtegi kohtumist ning ka tänavu sammuti Meistrite liigas 32 parema hulka, kus kohtutakse alagrupiturniiril Müncheni Bayerni, Pariisi Saint-Germaini ja Brüsseli Anderlechtiga.

Suurepärasest hooajast hoolimata jätkavad kiibitsejad Rodgersi kritiseerimist. Jah, ületatud on mitmed rekordid, kuid tegemist on ju kõigest Šotimaa meistrisarjaga, mille tugevust ei anna eelmise sajandi teise poole hiilgeaegadega kuidagi võrrelda, ütlevad nad. Ehkki viimasele väitele on rumal vastu vaielda, väärib põhjaiirlane kamaluga kiitust.

Celtic on Rodgersi käe all selgel tõusuteel ning vutiekspertide arvates võib praegune juhendaja klubisse meelitada ohtralt noori talente. Pole ka ime: kui Liverpoolis aitas 44aastane loots staaristaatusesse tõusta Raheem Sterlingul, siis Celticus näitavad tema käe all teiste seas vägevaid esitusi 21aastased Moussa Dembele ja Olivier Ntcham.

Noorus ongi Rodgersi Celticu märksõna. Klubi Meistrite liiga koosseisu vanimad mängijad on vastavalt 36- ja 34aastased väravavahid Dorus de Vries ja Craig Gordon. 30 aasta piiril või sellest üle on veel vaid kolm pallurit - 32aastane Scott Brown ning 30aastased Jonny Hayes ja Mikael Lustig.

Kuigi Celtic maadleb alagrupiturniiril kahe Euroopa tõelise tipuga, on Rodgersi sõnul klubi eesmärk alagrupist edasi jõuda. Et peatreener on oma mängufilosoofias enesekindel ning näib, et ka pallurid kuuletuvad tema juhistele, on Celticu siht võib-olla mõne protsendi võrra tõenäolisem. Ent olgem ausad: PSG ja Bayerni edestamine kuuluks imede sekka.

Celticu igirivaal näeb hiilgeaegadest vaid und

Jalgpallisõprade jaoks kangastuvad Šotimaa suurlinna Glasgow'ga kaks vutiklubi - Celtic ja Rangers, kelle vaheline tuline derbi Old Firm on maailma üks kuulsamaid vastasseise. Ajalooliselt on just need kaks satsi Šotimaa jalgpalli valitsenud, kuid viimastel aastatel on Rangers pidanud rinda pistma suurte raskustega.

Kuigi Glasgow Rangersil ei lähe praegu üleliia hästi, on klubi toetajaskond suur, võimas ning truu. (AFP)

Nimelt langes klubi rahaliste probleemide tõttu viis aastat tagasi Šotimaa tugevuselt neljandasse liigasse, kust on tänaseks küll meistrisarja tagasi jõutud. Mullu lõpetati hooaeg kolmandana, tänu millele teeniti pääse Euroopa liigasse.