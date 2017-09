Kuigi Londonis paikneva klubi juhtkonna jaoks oli Hodgson esmane valik, ei rutanud nad uisapäisa elukogenud vutitreeneri ukse taha tema allkirja võtma. Esmalt vajasid nad kinnitust, et mees tõepoolest möödunudsuvisest EMi pettumusest (Inglismaa kaotas kaheksandikfinaalis Islandile 1:2 - K.J) üle on saanud.

Eile oma senisele lootsile Frank de Boerile kinga andnud Crystal Palace'i jalgpalliklubi teatas, et nende uueks tüürijaks asub varasem Inglismaa koondise peatreener Roy Hodgson.

Omal ajal Palace jalgpalliakadeemiast tuule tiibadesse saanud Hodgson oma mängijakarjääri jooksul midagi säravat korda saata ei suutnud. Tema treeneritee sai alguse 1976. aastal Rootsi klubist Halmstads. Selle aja jooksul on mehe tüürida olnud ligi 15 vutiklubi, seal hulgas sellised gigandid nagu Milano Inter ja Liverpool. Lisaks on tema õpetussõnu kuulnud Šveitsi, Araabia Ühendemiraatide, Soome ja Inglismaa koondislased.

Uue peatreeneriga loodab Palace oma hooaja alguse õnne ümber pöörata. Nimelt on meeskond Inglismaa kõrgliigat alustanud nelja järjestikuse kaotusega ning kurvalt lõppenud kohtumistes pole sealsed mängijad isegi väravarõõmu tunda saanud. Need faktid on aga juba Premier League'i negatiivsete rekordite raamatutesse kirjutatud.

Tõsi, tegu pole päris esmakordse nähtusega Inglismaa jalgpallis. Sama kehvasti algas Prestoni jaoks hooaeg 1924/25, kuid siis ei kandnud kõrgliiga Premier League'i nime. Praegune eliitsari asutati 1992. aasta veebruaris.

Inglismaa ja Islandi vaheline kohtumine 2016 EMi kaheksandikfinaalis: