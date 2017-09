Eesti jalgpallimeistrivõistlustel mängib Infonet neil minutitel Paide linnameeskonnaga ning juba avavile kõlamine tähendas ühe Eesti rekordi püstitamist - Andrei Kalimullin saab kirja 516. mängu meistriliigas!

Infoneti keskkaitsja astus esimest korda riigi kõrgeima liiga mängus väljakule 1997. aastal Jõhvi Eesti Põlevkivi ridades - seega 20 aastat tagasi. Senine tippmark oli 515 mänguga Stanislav Kitto käes.

"Kindlasti on sellise isikliku rekordi püstitamine meeldiv. Tahaks rõhutada, et jalgpall on eelkõige meeskonnamäng, seega huvitab mind isiklikest saavutustest rohkem ikka meie tänane ja iga järgmine mäng. Peamine eesmärk on võita. Isiklik rekord on meeldiv boonus," rääkis vähem kui kuu aja pärast 40-aastaseks saav Kalimullin Infoneti kodulehele.

"Oma jalgpalliteekonda alustades ei osanud ma ette kujutada, et võin nii kaugele jõuda ja praeguses eas veel mängida. Kui olin natukene rohkem kui 20 aastat vana, mõtlesin, nähes, kuidas minust 15 aastat vanemad mehed platsile astuvad, kuidas võib säärases kõrges, lausa pensionieas mängida. Nüüd olen selles rollis mina.

Tahan tänada kõiki, kes on aidanud mul selle numbrini jõuda ja mind toetanud! Mängige jalgpalli! Armastage jalgpalli!“