Siinkohal tuligi Taaralinna meestele appi saatusejumalanna. Kuigi esmapilgul peaksid ookeani taga tegutsevad orkaanid meid mõjutamata jätma, oli just Irma nimeline torm see, kes Titansi meeste elud pea peale pööras. Seekord heas mõttes.

Tartus pesitsevat Titansit ootab laupäeval ees Monte Clark Cupi finaal, kus minnakse vastamisi Minski Zubrsiga. Praeguseks on meestel suurem osa hooajast juba selja taga ning on selge, et selles faasis enam paari treeninguga midagi suurt ära ei tee.

Nimelt pages Ameerika mandril toimuva möllu eest Eestisse meie mitmevõistleja Grete Šadeiko, kes ka hiljuti emaks sai. Arusaadavatel põhjustel reisib pere koos ning see omakorda tähendas, et Maarjamaale tõstis oma jala ka eestlanna abikaasa Robert Griffin III. Mees, kes Ameerika jalgpalli profiliigas NFL hullutas mullu näiteks Cleveland Brownsi spordifänne.

Kui juba säärane võimalus uksele koputama tuli, ei saanud lõunaeestlased olukorda mitte ära kasutada. "Kui me Robertiga suhtlema hakkasime, oli nii temal kui abikaasal väga hea meel kuulda, et ka Eestis selle spordialaga tegeletakse," selgitab Tartu Titansi mänedžer Allan Roio esimest kontakti oma ala superstaariga.

"Mingisuguse ajani arvas Griffin üldse, et Eestis keegi sellega ei tegele, sest abikaasa ei osanud selle kohta midagi öelda," lausub mees. "Kui me järk-järgult oma tegemisi tutvustasime oli ta väga üllatunud, mida mehed siin väikeses riigis teevad."

Esmane kontakt loodud, otsustatigi klubi mängijatele finaali eel väike üllatus teha ning Griffin trenni kutsuda. "See oli juhtkonnapoolne mõte, enne sellest keegi teine teadlik polnud," räägib Roio. "Külastuse eesmärgiks oli meeste motivatsiooni tõstmine. Puhtalt see, et mees kohale tuli, kätt surus ja õlale patsutas, oli imeline."

Sellega aga asjad ei piirdunud. Nimelt tegi pallur kaasa ka terve Titansi trenni. Ajakirjaniku imestuse peale, et kas tõepoolest tegi kaasa, mitte ei juhendanud naeris ka Roio.

Kuigi treeningu järgselt tehti ka ühiseid pilte ning aeti ka niisama juttu oli selge, et ühisest selfie'st väärtuslikum oli see emotsioon, mis mehed väljakult said. Nad olid just jaganud platsi NFLi mängijaga. Kas trennis oli iga mehe unistus Griffin pikali joosta? "Absoluutselt," kinnitas Titansi mänedžer. "Alguses tegime lihtsalt sööte. Kui üks mees esimese palli lõpuks kinni püüdis ütles ta, et kuni püüdmishetkeni ei uskunud, et see tõesti Griffin on."

Tartu Titansi mängumehed (valges) vastastega mõõtu võtmas. (Titans.ee)

Titansi meeste jaoks oli tegemist ajaloolise hetkega. Kuigi nende hulgas on ka mehi, kes Hispaania kõrgliigas profikarjääri ise nuusutanud, pole selline asi lihtsalt võrreldav. "Kindlasti on tegemist kõige suurema kujuga sellel spordialal, kellega juttu on saanud rääkida," kinnitas Roio.

Kohtumisest saadud motivatsiooni läheb meestel aga tarvis, sest laupäevane finaalivastane Minski Zubrs on hakkaja sats. Möödunud hooajal Ukraina liigas osalenud Valgevene klubi pani võõrliiga kinni nagu naksti ning ka läheneva finaali ees on neil võidumõtted peas.

Lisaks palkasid Minski mehed omale selleks nädalaks eraldi kaks ameeriklast, kes meeskonnaga ainult ühe mängu kaasa teevad. "Eks see natukene näitab ka, et nad kardavad meid," sõnab Roio. "Meie ootus on finaal võita. Tegemist on ikkagi rahvusvahelise turniiriga, kust ei puudu ei poliitiline egiid ega auhinnarahad."