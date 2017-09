Kreeka korvpallikoondise liidreid Georgios Printezis (32) andis pärast tänast EMi veerandfinaali kaotust intervjuu, kus avaldas muret, kas ta enam üldse kunagi oma riiki saab esindada.

Asi pole mehe enda tahtes, vaid tõigas, et MM-valikmängud toimuvad nüüd taas keset hooaega, kuid Euroliiga kalendris pole koondisepausi ette nähtud. "Oleks puhas rõõm mängida koondises nii kaua kui võimalik, aga praegust Euroliiga kalendrit arvestades pole kindel, kas mul see võimalus enam tekib," lausus Pireuse Olympiacose mängumees.

"Loodan, et saan koondist veel aidata, aga praeguses kalendris on 60-70 mängu hooajal ja palju reisimist üle Euroopa. Pealegi lõppevad Kreeka meistrivõistlused keset juunit, koondise laager algab vähem kui kuu pärast seda. Arvan, et nii on võimatu koondisega liituda. Ja see kehtib iga mehe puhul, mitte ainult üle 30aastaste."

Kreeka koondis kuulub MM-valiksarjas ühte alagruppi ka Eestiga.



Eesti ajakava:

24.11.2017 Iisrael vs Eesti

27.11.2017 Eesti vs Suurbritannia

22.02.2018 Kreeka vs Eesti

25.02.2018 Eesti vs Iisrael

29.06.2018 Suurbritannia vs Eesti

02.07.2018 Eesti vs Kreeka