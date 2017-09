"Sellised olukorrad juhtuvad puhtalt vähese keskendumise pealt," kommenteeris Klopp avavärava olukorda. "Alustasime mängu väga hästi ja saime initsiatiivi. Me polnud lihtsalt Sevilla esimeseks ohtlikuks rünnakuks valmis."

Liverpoolil õnnestus õige pea seis viigistada ning teisel poolajal juhtimagi minna. Lõpu eel seadis aga Sevilla taas jalule viigi, kui taaskord üsna lihtsalt vastaste kasti pääseti. Klopp ei salga, et meeskonna kaitsemängus on probleeme.

"Kui kõik need mured saaks lahendatud ühe mängija ostmisega, siis loomulikult suunaksime raha sinna ja teeksime seda," sõnas sakslasest loots. "Aga asi pole selles.

Tähtis on leida tasakaal rünnaku ja kaitse vahel, et me ei laseks endale liiga kergeid väravaid. Peame õppima mängu domineerima, aga samas ka kaitsesse ilusti tagasi jõuda. Asi pole lihtsalt kaitsemängus, vaid meil tuleb taset tõsta igal pool väljakul."