Eesti valitseva korvpallimeistri Kalev/Cramo koosseis pole veel päris paigas. Kuigi paar päeva tagasi teatati kogenud Leedu tagamehe Martynas Mažeika palkamisest, siis ühte käiku otsitakse tagaliini juurde.

"Bossid tegid nii head lepingud, et raha jäi pisut üle ja uue mehe otsimiseks anti roheline tuli. Ma ei oska praegu öelda, kas ta on tagamängija, kes suudab tegutseda ka väikese ääre või siis vastupidi mängujuhina, aga otsime pallurit, kes suudaks vastaste kaitset lõhkuda. Mažeika pole sellist tüüpi mängija ja õigupoolest meil kedagi taolist koosseisus polegi," rääkis kalevlaste peatreener Alar Varrak tänasel meeskonna esitlusel.

"Kindlasti ei taha me tuua meest, kes oleks puhas uhaja. Ta peab oskama vajadusel tegutseda võistkondlikult ja kaitses oma koha välja mängima. Oleme sellist tüüpi pallurit otsinud juba kaua, aga osad mehed on napilt ära öelnud. Praegu on turul mehed, kes on meie võimaluste jaoks liiga kallid. Aga õnneks annab Mažeika liitumine meile pisut lisaaega," lisas ta.