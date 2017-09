Hoolimata kümnekonna tugeva korvpalluri eemalejäämisest liigub Serbia koondis Istanbulis jätkuval EM-finaalturniiril medalikursil. Kolmapäeval alistati veerandfinaalis kindlalt Itaalia 83:67 ja poolfinaalis minnakse homme kell 21.30 vastamisi Venemaaga. Serbia on kogu turniiri jooksul paistnud silma meeskondliku mängu ja tugeva lauavõitlusega. Mõlemad tulid esile ka Itaalia vastu. Resultatiivseid sööte jagati 20 Itaalia 12 vastu. Lauapallid jäid Serbia kasuks lausa 44:19, kusjuures Serbia sai kätte 17 ründelauda ja Itaalia vaid 11 kaitselauda. Täiesti müstilised numbrid! Heale tiimile kohaselt on Serbial kõrgel tasemel liider. 25aastane tagamängija Bogdan Bogdanovic on Miloš Teodosici suurtesse saabastesse ilusti ära mahtunud, mis siis, et tegu on erinevat tüüpi palluritega. Klubihooajal Sacramento Kingsis NBA-karjääri alustav Bogdanovic tabas kolmapäeval üheksast kaugviskest vaid ühe, aga kogus sellele vaatamata 22 punkti, 6 lauapalli ja 4 korvisöötu.

„Alguses oli meil kindlasti raske, et koondises oli nii palju puudujaid. Ilmselt oli just meil enim kadusid. Aga kui mängud pihta hakkasid, siis ei mõelnud me enam neile, vaid keskendusime Istanbuli sõitnud tiimile,“ rääkis ta pressikonverentsil. Meeldetuletuseks mõned nimed puudujatest: Teodosic, Nikola Jokic, Nemanja Bjelica, Nikola Kalinic, Miroslav Raduljica, Nemanja Nedovic ja Stefan Markovic.

Bogdanovici abistamisega suurepäraselt hakkama saanud Vladimir Lucic, Dragan Milosavljevic ja Stefan Jovic pole kaugeltki nii seksikad nimed, aga kõige tähtsam on tulemus. Korvi all rassib 222 cm pikkune Boban Marjanovic, kes on koos Ognjen Kuzmici ja Milan Macvaniga tavaliselt vastaste pikkade osakonna üle mänginud. Seni on sellest piisanud. Serbia kohtus Venemaaga ka alagrupiturniiril ja siis kaotati 72:75. „Venelased on teinud hiilgava turniiri, aga kaotus Lätile näitas, et nad pole võitmatud,“ kommenteeris Bogdanovic, kes läheb EMi kõige väärtuslikumate mängijate kandidaatide duellis vastamisi Venemaa ässa Aleksei Švediga.