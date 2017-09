Delfi andmetel sai Uus-Meremaal viibiv Kelly Sildaru vigastada. Ta on teel kodumaale, et saada Eesti arstide hinnang vigastuse tõsidusele.

Sildaru teatas vigastusest ka enda Facebooki lehel, kus selgus, et tegemist on põlvevigastusega. "Praegusel hetkel võtame kasutusele kõik ettevaatusabinõud ning lendan koju, et hinnata vigastust ning otsustada, mida teha järgmisena," kirjutas ekstreemsportlane oma postituses.

Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru sõnul oli tegemist rennisõidu treeningul toimunud ebaõnnestunud kukkumisega: "Maandumine ebaõnnestus, suusad läksid natuke risti ning Kelly tegi põlvele viga.“

See on valus löök, sest Pyeongchang'i taliolümpiamängud on vähem kui poole aasta kaugusel.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.