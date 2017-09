Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreener Priit Vene ootas eile EMil Hispaania ja Sloveenia vahel võrdset heitlust ning asjaolu, et Hispaania nõnda suurelt kaotas, üllatas teda.

"Kui vaatame, millised meeskonnad on tippu jõudnud, siis konkurentsis püsivad need, kes ei ehita oma mängu üles ainult viskamisele, vaid vaatavad ka kaitsepoolt ning tegutsevad rünnakul mitmekülgselt. Seda näeb Serbia, ka Venemaa esituses. Ehkki Sloveenia viskas Hispaania vastu hästi sisse, ei unustatud ka teisi detaile. Selle orki läks Läti, kes võttis satsi ainult viskajaid," analüüsis Vene.

Mis Sloveenia taktikat puudutab, siis see oli selge: Ricky Rubiole jäeti korvist kaugemal vabamad käed, tema pealt tõmmati end kokku. "Normaalne skauting, Sloveenia treeneripink tegi väga hea kodutöö," hindas Vene.

"Gasper Vidmar ja teine tsenter tegid vendade Gasolide vastu oma tööd korralikult, aga teised abistasid hästi - Gasolidele jäid vaid mõned harvad üks-üks olukorrad. Hispaania viskas 72 punkti, see oli kollektiivse kaitsetöö võit. Põhimeestele avaldati suuremat survet.

Hispaania tuli mängima suhtumisega, et viskame sisse ja küll see võit ära tuleb. Kuid nad polnud valmis variandiks, kui mäng ei hakka minema - et mis siis edasi saab. Järgmist käiku polnud," nägi Vene terav treenerisilm.