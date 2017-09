Korvpalli EMil finaali jõudmine tähendab Sloveenia koondise liidrile Goran Dragicile tiitlivõistluste medali näol kauaoodatud tasu. See on nii magus, et varem EMi järel koondisega hüvasti jätmisest teatanud Dragic ei välista jätkamist.

"Ses tiimis on midagi erilist. Meil on noor, mõne veteraniga meeskond, olen siin mängides tõeliselt õnnelik. Olen liider, kuid noored tulevad kaasa. Püüan neile olla eeskujuks. Oleme kõik ühes paadis ja liigume oma sihi suunas," rääkis ta pärast poolfinaalis Hispaania alistamist.

Sloveenia koondises on asjad praegu ülihästi. Pressikonverentsil küsiti Dragicilt, kas ta võib loobumise osas ümber mõelda, ning ta vastas: "Kui Igor Kokoškov (peatreener - toim) jätkab, teen seda ka mina."