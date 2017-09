AK : 4+. "Viite" ei tule seetõttu, et puhas skooritegija ja vastaste kaitse survestaja on puudu. Aga taolist tüüpi pallurit otsitakse ja kui näkkab priske kala, tuleb hinnet kohendada. Muidu on meeskond võimaluste piires korralikult mehitatud ja kevadisest tuumikust jäi alles päris palju mängijaid. Kristjan Kanguri liitumist loeksin boonuseks ja sellest hinde taha ka väike pluss.

KJ: 4+. Põhjuseid, miks hinne pole pall kõrgem ega kvalifitseeru „väga hea“ alla, on tegelikult kaks.

Kristjan Kanguri endale krahmamisega lõi Cramo korvpallitaevas korraks siniseks ning kõik murepilved kadusid. Paraku seisis meie meisterklubi kaks nädalat enne Meistrite liiga algust endiselt fakti ees, et neil puudus põhiline viskav tagamängija.

Möödus veel nädalake, kuni lõpuks saabus kauaoodatud uudis – Cramoga liitus Martynas Mažeika.Suurepärane teadaanne ning mis peamine, kvaliteetne mängumees, kellel ette näidata ka võimas resümee. Kuid kas mehe leidmisega pisut hiljapeale ei jäädud? Seda näitab aeg.

Leeduka satsi sulandumisel ja sobimisel võib komplekteerituse hinne hooaja edenedes ka viie peale tõusta, kuid praegu selleks põhjust pole. Loomulikult polnud kehvad ka enne Mažeikat Cramo hingekirjas olnud „number kahed“. Ei, olid ju olemas Sokk, Dorbek, Arbet ja Jõesaar, kuid loomulik on see positsioon vaid Martin Dorbekule.

Teine põhjus puudutab mehi, kes Cramol juba olemas. Täpsemalt meeste tervist! Simmons, Arbet ja Kangur vajavad kõik eraldi jälgimist ning vanuse poolest võib samasse patta liigitada ka Branko Mirkovici. Ei taha küll kurja kaela kutsuda, kuid vigastustest peab prii püsima. Kui Pärnu vastu pole vahet, kas müttab Simmons või Tass, siis väljaspool riigipiire juba on.

Samas võib see murekoht lahendada iseenesest ühe teise probleemi – mänguaja jagamine. Üks lihtsamaid võimalus vigastuste ennetamiseks on väiksem koormus ning puhkuse andmine. Kuigi avalikult pole seda veel välja öeldud, pole välistatud, et kohaliku liiga mängudes saab nii mõnigi olulisem mängija pingil hinge tõmmata. Tassi ja Soodla huvides loodan, et nii läheb ka.

JJ: Tugev 5-. Olgem ausad, paberil nii head komplekteeritust pole Eesti klubidel juba pikka aega nähtud. Kui tihtipeale tuleb Cramol minna kalastama suhteliselt tundmatute suurustega, siis tänavu on enamik mehed teada ja nende tase pole üldsegi mitte paha.



Väikse kriipsu viie taha lisab ainult see, et Alar Varraku ideaalsest puslest jäi puudu tema nägu viskav tagamängija. Siiski tühjaks positisoon ei jäänud - suuremate riskide vältimiseks toodi korvpallimekast kogenud leedukas, kes vajaliku taseme kahtlemata välja mängib.



Tänavsele komplekteeritusele lisab väärtust tõik, et meeskond saadi kokku erakordselt vara (v.a leedukas), juba augustikuuga. Loomulikult on võimalike muutujaid hooaja jooksul palju, kuid Kalev/Cramo paistab välja tummisem kui varem.

HR: Kõnnin nööril, kus ühel pool on 4+ ja teisel 5-. Kukun ja maandun siiski teise variandi poole ning põhjendus, miks hinne pole kõrgem, on lihtne: defence breakerit, keda ihaldatud on, pole.

Sellest hoolimata näib Cramo koosseis Eesti mõistes väga tugev välja ning klubi fännid võivad oodata järjekordset võidukat hooaega. Sisimas loodan, et lõpuks jõutakse ka Ühisliigas kaheksa parema hulka.

VA: Panen "viis miinuse". Arvestades asjaolu, et Kalevi eelarve suurust pole võimalik Euroopa ja VTB Ühisliiga tippklubidega võrrelda, kuid kokku näib olevat saadud võistkond, kes ei tohiks Ühisliigas häbisse jääda, ongi tegutsetud ilmselt üsna maksimumilähedaselt. Erinevalt mõnest varasemast aastast suudeti suur osa tuumikust säilitada ning tuua koju tagasi Kristjan Kangur. Lepinguid on suudetud sõlmida niimoodi, et jätkub raha ka veel ühe tagamängija otsimiseks. Siiski oleks õige panna hinne alles hooaja lõppedes, kui on selgunud, kuidas see kooslus ka reaalselt mänginud on.

2. Cramo vastane Meistrite liiga esimeses eelringis on Makedoonia sats Karpoš Sokoli. Kes on selles paaris Sinu arvates favoriit?

KJ: Cramo. Kui loosist kuulsin, ei osanud sellest mitte midagi arvata. Tundmatu suurus tundmatus liigas ning varasem tugeva eurosarja kogemus puudub. Mullu teeniti kutse Aadria liigasse, kus vähemalt häbisse ei jäädud. Balkani liigas polnud sats samuti peksupoiss, kuid otsustavas faasis pudeneti kähku.

Siia juurde lisada nende riigisisene käekäik – viis aastat tagasi linna toetava õla enda saanud Sokoli lõpetas mullu riigi meistrivõistlused teise kohaga ning tänavu pisteti tasku ka Makedoonia karikas. Ainuüksi ajalugu räägib meie kasuks.

Kindlasti tuleb kinni saada Sokoli mustad mehed. Thaddeus McFaddeni näol on tegemist juba pikalt Euroopas pallinud mängijaga, kes on mullu skooris 10+ punkti nii Prantsusmaa kui ka Kreeka kõrgliigas.

Äpud poisid pole ka otse ülikoolipingist tulnud Jaylon Brown ja mullu Sloveenias pallinud Anthony Collins. Lisaks on korvi all müttamas omal ajal Venemaal tegusid teinud serblane Dragan Labovic. Kui algviisikute omavahelises madistamises võib juhtuda, et kumbki meeskond edu ei saavuta, siis alates kuuendast mehest peaks ilmnema Cramo paremus. Pingilt tulevatelt meestelt pole vaja muud, kui oma ära teha, seisu hoida ning mäng peaks kotis olema.

HR: Kalev/Cramo. Usun, et Alar Varraku juhendatav sats on Sokolist üle nii kvaliteedi kui ka pingisügavuse poolest, ehkki Makedoonia klubi ridades leiab eelkõige Thaddeus McFaddeni ja Dragan Labovici näol korralikke mängumehi.

JJ: Nii varajases hooajafaasis on veel enamikest meeskondadest - eriti veel suhteliselt tundmatutest Euroopa keskmikest - suhteliselt keeruline mingisugust sotti saada.



Vaadates makedoonlaste nimekirja, paistab komplekteeritus sarnane Cramoga - mõned ameeriklased + paar täiendust mujalt Euroopast. Kuivõrd aga ühtegi liiga nimekat leegionäri Karpošil ei paista, siis asetaksin Eesti meisterklubi kergeks soosikuks.



On ju meie korvpallitase hetkel kõrgem kui makedoonlastel. Lisaks mängib Karpoš oma kodumängu seal samas saalis, kus Eesti tänavu suvel Makedoonia alistas. Head mälestused nii mõnelegi kalevlasele!

AK: Kalev/Cramo, aga mitte ülekaalukalt. Esmapilgul võiks Eesti klubi koosseis olla kraadi võrra kangem, aga erilist pilti vastaste võimetest polnud nädala lõpu seisuga veel ka kalevlaste treeneritel ja ilmselt tuleb klassikaline hooaja alguse pusimine.

Mängude vahe on vaid kaks päeva ja kuigi Kalev saab teise matši kodus pidada, siis reisima peavad nad poole enam: sinna ja tagasi. Suvel Eesti koondisega Makedooniasse sõitnuna mäletan päris hästi, et vahemaandumispunktis ehk Istanbuli lennujaamas võivad sabad venida kilomeetripikkusteks ja õhku on seal minimaalselt. Ei ole kõige lihtsam reis.

VA: Annan kerge eelise Kalev/Cramole. Tegelikult tuleb ennustada üsnagi kohvipaksu pealt, vastasest pole õieti midagi teada. Makedoonlaste koosseis jääb nimede mõttes Kalevile alla, sest Eesti meistril on olemas näiteks piisavate Euroliiga kogemustega Kristjan Kangur ja Cedric Simmons. Lisaks saab Kalev pidada otsustava kordusmängu koduväljakul.

3. Kui tõenäoliseks pead Cramo edenemist alagrupiturniirile? Teatavasti tuleb tõotatud maale jõudmiseks alistada kolm vastast ning peaks Cramo Sokoli alistama, kohtutaks esmalt Alba Fehervariga (Ungari) ning seejärel Karsiyaka Pinariga (Türgi).

HR: Cramo ei jõua alagrupiturniirile. Ehkki tunamullu Türgi meistriks tulnud Pinari vastu on Eesti klubil kindlasti omad võimalused olemas, oleks suure rahakotiga türklased sulaselged favoriidid.

Jah, Cramo on võitnud toona Euroliigas mänginud Nižni Novgorodi. Jah, Cramo on võitnud Kaasani Unicsit, kuid kahjuks on Eesti meisterklubi tipptiime võitnud nõnda harva, et võitu Pinari üle ei oskaks oodata.

Ja mis siin ikka Pinarist rääkida. Esmalt peab Cramo läbima esimesed kaks ringi ning kui Sokoli vastu on meie sats favoriit, siis Alba on juba tugevamast puust vastane.

JJ: Kahjuks mitte eriti tõenäoliseks. Kui kahe esimese ringi vastased on meie meestele ampsatavad suutäied, siis neile järgnevad türklased paistavad hirmsad.



Pole kahtlustki, et sealmail liigub raha lademetes ning küllap ei jää ilma ka Karsiyaka klubi. Mullu jõudis meeskond Türgi karikasarjas veerandfinaali ja Meistrite liigas sama kauguele. Suures osas loodetakse ameeriklaste panusele, kes pole küll võib-olla Euroopa tipptasemel, kuid kindlasti kõrgemast klassist kui makedoonlaste jänkid.



Praegu pole meeskond veel 100% komplekteeritud, kuid mängujuhi kohale on palgatud mullu kreeklaste hiiu Olympiacose ridades kätt proovinud Dominic Waters.



Kalevlaste väike šanss võib peituda selles, et nemad on selleks ajaks juba hulga häid mänge saanud. Türklaste hooaeg alles siis sisuliselt alguse saabki. Samuti loodame Cramo meeskonna ühtsusele ja vaimule, mis peaks tänavu kõva olema.

AK: Kui Türgi klubi poleks, oleks kalevlaste lootused päris suured. Ent Karsiyaka ja Kalev/Cramo vahe on ilmne - kui meie saame palgata kunagise Olympiakose mängija, kes on pärast Kreeka tippklubis pallimist pidanud pikki vigastuspause (Cedric Simmons), siis nemad võtsid enda koosseisu alles veel kevadel Olympacose särki kandnud Dominic Watersi.

Paljude Türgi klubide koosseis on teadupärast veelgi hirmuäratavam, aga vaevalt, et Kalevi võimalused nende vastu üle 25-30% on. Kui võtta esimesed kaks ringi juurde, vähenevad šansid veelgi, umbes 10-15% peale.

VA: Ei pea eriti tõenäoliseks. Kaks esimest ringi võib Kalev läbida, kuid viimase tõkkena astuks vastu hoopis kõvema koosseisuga Türgi sats. Pinaril on välja panna terve viisikutäis tugevaid ja kvaliteetseid ameeriklasi eesotsas eelmisel hooajal Pireuse Olympiacose ridadesse kuulunud Dominic Watersiga.

KJ: Mitte väga. Hooajaeelsed kontrollkohtumised pole kunagi olnud teab mis ideaalsed lakmustestid. Kui aga ei taha päris kohvipaksu pealt ennustama hakata, siis millegi parema põhjal meil hetkel Cramo hetkeseisu hinnata pole.

Pärnu ja Rapla vastu võetud võidud olid toredad ning süstisid meeskonda enesekindlust, kuid targemaks meid väga ei teinud. Seda, et Cramo on tugevaim Eesti sats, saaks öelda ka puhtalt selle pealt, et nad üldse Meistrite liigas mängivad.

Natukene parema pildi kuvas meile ette Liepajas toimunud LOC turniir. Pärast kohalikule satsile koti pähe tõmbamist (80:58) vannuti esmalt alla Permi Parmale (76:83) ning seejärel Jenniseile (72:82).Need kohtumised pigem süstisid minusse optimismi, et suurematega on võimalik mängida küll. Samas, kaotusekibedust tuli eeldataval kõvemate vastaste vastu tunda ikkagi.