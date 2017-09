Üleplatsimeheks tõusis Pau Gasol 26 punktiga, vennas Marc lisas 25 silma. Legendaarne Juan Carlos Navarro sai oma koondisekarjääri viimases kohtumises kirja kaks punkti.

Venelaste parimana viskas vaid 25 minutit mänginud Šved 18 silmaga. 14 punkti ja 10 lauapalliga aitas teda Timofey Mozgov.

Hispaaniale oli see ühtekokku 13. EMi medaliks, millega tõusti mööda Tšehhoslovakkiast ja ühele pulgale Jugoslaaviaga. Enamat on suutnud vaid Nõukogude Liit 21 medaliga. Seega on praegu olemasolevatest riikidest Hispaania kindlalt parim. Teisel kohal on Itaalia 10 ning kolmandal positsioonil Prantsusmaa 9 medaliga.