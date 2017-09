Järjekordsed Euroopa korvpallimeistrivõistlused said eilse päeva viimasel tunnil ajalooks. Lauri Markkanen ja Dennis Schröder, Tornike Šengelia ja Jonas Valanciunas, Cedi Osman ja Bojan Bogdanovic, Marc ja Pau Gasol. Suursündmusele värvi andjaid oli palju, kuid nimetatud kaheksa meest polnud need kõige värvikamad. Keda mäletatakse tänavustest septembripäevadest ka kümne aasta pärast? Siin loos on säravaimad mängijad tähestikulises järjekorras.

Bogdan Bogdanovic, Serbia

Serbia koondise peatreener Aleksandar Djordjevic polnud kindlasti rõõmus, kui sai suve jooksul teada, kelle kõigita peab ta tänavusel Vana Maailma tippjõuproovil hakkama saama. Tema eelmisel suvel Rio olümpial USA enda vastu finaali jõudnud valikust puudus koguni seitse mängijat. Eemale jäid nii Miloš Teodosic kui ka Nikola Jokic, Stefan Markovic kui ka Nikola Kalinic, mõni teinegi. Kuid kehv treener on see, kes jääb puudujaid taga nutma.

Serbia korvpalli salv näib olevat põhjatu. Ikka ja jälle tõuseb esile üha uusi noori tegijaid. Mis koondise seisukohalt oluline - kõik mehed on ülinäljased ja tahavad tõestada, et just nemad väärivad kohta edaspidigi, kui ässad juhtuvad naasma. Siiski poleks sellest piisanud, kui Djordjevici kaardipakis polnuks tõelist jokkerit. Istanbuli Fenerbahce Euroliiga meistriks aidanud ja NBA kutsele vastanud Bogdan Bogdanovic astus Miloš Teodosici saabastesse.