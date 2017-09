"Üldiselt on raske hinnata, mida sportlane oma peas mõtleb. Aga see on minu seisukoht," oli Eesti ühe parema pikamaajooksja Tiidrek Nurme vastus Õhtulehe küsimusele, kas meie sportlane on lihtsalt kõvema konkurendi peale kade.

Küll aga ei torma Nurme veel Nooti süüdistama. "Olgem ausad, Andi pole ühtegi kommentaari andud," manitses ta. "Mine tea, võib-olla ta ei märganudki, et Mukunga talle käe ulatas." Siinkohal tasub täpsustada, et Õhtulehel pole õnnestunud Nooti telefonitsi tabada.

Üldiselt Nurme siiski tunnistab, et kerge võõraviha jooksjates välja lööb. Aga seda tuleb ette ka mujal. "See pole probleem ainult Eestis," kinnitas ta. "Isegi kirjutasin lätlastele, et kas mõni hea jooks on tulemas, kuhu võistlema tulla? Aga keegi tagasisidet ei andnud. Hiljem nägin, et olidki vahepeal mõned head jooksud. Eks oma riigi jooksjad tahavad ikka võita, igati mõistetav."

Sportlane ei salga, et mõnikord on ta ise end samast situatsioonist leidud. "Tõele au andes olen isegi teinekord samamoodi mõelnud, et miks pean nii väikesel võistlusel nii tugeva konkurendiga võistlema," rääkis Nurme.