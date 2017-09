Barcelona jalgpallimeeskonda tabas nädalvahetusel valus tagasilöök, kui suvel suure summa eest soetatud Ousmane Dembele sai juba kolmandas kohtumises ränga vigastuse.

Reielihast vigastanud ründaja peab palliplatsilt eemale jääma ligi neljaks kuuks. Kummalisel kombel lõikab aga Barcelona juhtunust kasu.

Nimelt käis Kataloonia suurklubi Dembele eest kohe välja 105 miljonit eurot, millele võib erinevate klauslite täitumisel lisanduda kuni 45 miljonit. Üks neist oli tingimus, et prantslane peab sel hooajal kaasa lööma vähemalt 50 kohtumises.

Pika vigastuspausi tõttu on see nüüd aga võimatu, mistõttu pääseb Barcelona 10 miljoni euro maksmisest. Üks teadaolev klausel on ka näiteks see, et kui Barcelona võidab järgneva viie aasta jooksul Meistrite liiga, tuleb neil Dortmundile 10 miljonit tasuda.