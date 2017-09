Seda, et Hispaania kõrgliigas on jalgpallurite lepingutes kohustuslikud väljaostuklauslid, said suvel toimunud Neymari saaga valguses selgeks vist kõik vutihuvilised. Just brasiillase 222 miljoni suurune üleminek põhjustas aga nende numbrite hüppelise kasvu, ikka selleks, et staarmängijaid koduklubides paigal hoida.

Madridi kuningliku klubi pallurite väljaostuklauslite kogusumma küündib 7,25 miljardi euroni. Sealjuures on hetkel väljaspool arvestust Benzema uus leping, millega tõuseks ka prantslase vastav linnuke 400 miljoni pealt 1 miljardini krõbisevani.

Barcelona mängijate sekka, kelle kogusumma on 3,06 miljardit eurot, pole arvestatud Messi uut lepingut, millega argentiinlase väljaostusumma tõuseks 250 miljoni pealt 400 miljoni euro juurde.

