Madridi Reali jalgpalliklubi staarründaja Karim Benzema sõlmis Hispaania suurklubiga lepingupikenduse, mis hoiab teda Madridis 2021. aastani. Senine leping oleks kestnud 2019. aasta suveni.

29aastane prantslane sai seni aastas puhtalt kätte 7,5 miljonit eurot, aga uus leping toob talle mõnevõrra palgalisa. Uue kontrahti puhul on kõige huvipakkuvam hoopis asjaolu, et Benzema väljaostuklausel tõuseb senselt 250 miljonit eurolt koguni ühe miljardini. Sisuliselt välistab see võimaluse, et mõni teine klubi suudaks Benzema üle osta.

Miljardini ulatuv väljaostuklausel on Reali palluritest ka Cristiano Ronaldol ja Gareth Bale'il. Isco puhul on see summa 700 miljonit, Toni Kroosil ja Luka Modricil 500 miljonit.

Alates 2009. aastast Reali hingekirja kuuluv Benzema on klubi särgis löönud 371 mänguga 181 väravat.