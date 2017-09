Eile selgus, et vigursuusatajal Kelly Sildarul diagnoositi vasaku põlve eesmise ristatisideme vigastus. Endine Eesti rannajalgpallikoondise kapten Kristian Marmor on sama traumaga maadelnud koguni kolmel korral. Täpsem seis Kelly vigastuse tõsidusest selgub lähinädalatel ja siis pannakse paika ka ravitaktika. Osalise rebendi raviks pole tingimata operatsiooni vaja, aga sportlaste puhul kasutatakse enamasti kirurgilist sekkumist.



Kolm korda operatsioonil käinud Marmor rääkis Õhtulehele oma kogemusest vigastusega. "Pärast oppi on jube tähtis, et see põletikuline põlv maha rahustatakse," ütles mees. "Tuleb teha külmkompressiravi. Ma ei tea, kuidas temal, ta nii noor, aga minul oli keelatud kiiret taastusravi teha."

Kolme-nelja kuu pealt sain juba jooksma hakata ning täielik taastumine oli esimene kord kuue kuni kaheksa kuuga, aga noor organism võib-olla taastub kiiremini. Kolmandal korral võttis paranemine aega 13 kuud."

Kas see, et Marmorit on sama tabanud vigastus mitmel korral, on hoiatavaks näiteks ka Kellyle?