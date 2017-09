Madrdi Reali jalgpallimeeskond kaotas eile hilisõhtul La Liga kohtumises 0:1 Real Betisile. Kaotusest vahest et märkimisväärsem on aga tõik, et Hispaania gigandil jäi värav löömata.

Toome välja Reali uskumatu seeria numbrid:

73 ametlikus kohtumises järjest suutis Real värava lüüa.

200 väravat löödi selle ajaga vastaste puuri.

81 korral tuli enda puurist pall välja noppida.

54 võitu teeniti kogu seeria vältel.

5 kaotust mahtus seeriasse.

14 viiki jääb seega üle.

45 mängus skooriti Hispaania kõrgliigas.

16 korral Meistrite liigas.

6 korral Copa del Ray´l.

2 korral nii klubide MMil, UEFA Superkarikas kui ka Hispaania Superkarikas.

49 väravat sai seerias parimana kirja Cristiano Ronaldo.

61 järjestikuses kohtumises värav lüüa oli eelmine rekord, mis kuulus Müncheni Bayernile (2012–2014).

30.04.2016 sündis seeria esimene värav – autoriks Gareth Bale.

17.09.2017 sündis seerina viimane värav – autoriks taas Gareth Bale.