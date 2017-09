Ehkki BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond pääses Meistrite liigas teise eelringi, selgus edasipääs Skopje Karpos Sokoli vastu alles viimasel minutil ning tänase mängu Kalev kaotas 78:81. Peatreener Alar Varrakul jätkub murekohti.

"Terve mäng oli tõusude-mõõnadega, me ei saanud seda enda kontrolli alla. Vahepeal tundus, et läheb juba paremini, aga kokkuvõttes oli kogu aeg närviline olemine. Oleks tahtnud kindlamat tunnet ja mängupilti," ütles Varrak.

"Vastastel viskavad pikad hästi, mustanahalised mängijad tegid üks-ühe vastu ära. See, et just üks-üks mäng pealt said vastased palju korve, eriti teisel poolajal, häiris. Nad ei mänginud meid võistkondlikult üle. Kuid kui ennast lastakse üks-ühe vastu üle mängida, on treeneril võistkonda kaitsetöös raske aidata. See on murekoht, mida ma kontrollmängudes ei pannud tähele.

Kaks päeva tagasi kontrollisime mängu paremini. Tulin Skopjest tagasi rõõmsamana kui täna koju lähen," tunnistas Kalevi juhendaja.

Juba pühapäeval võetakse järgmises ringis vastu Szekesfehervari Alba. "Nende skautimise töö algab homme, ebausk ei lubanud sellega varem tegelda," muigas Varrak.