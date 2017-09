Kuigi Saksamaa ajakiri Bravo kirjutas paar päeva tagasi, et pärast 2013. aasta suusaõnnetust endiselt raskes seisundis viibiv vormel-1 legend Michael Schumacher viiakse ravile USAsse, siis Inglismaa väljaande Daily Maili andmetel see nii pole.

Bravo väitis, et Schumacher transporditakse ravi eesmärgil Texasesse, kus ta olnuks läinud ajukirurgi Mark Meeksi hoole alla.

"Traumapatsientidega on meil väga suured ja pikaajalised kogemused. Euroopas pole kliinikuid, mis tegeleksid juhtumitega nii tõsiselt ja hästi, kui meie," sõnas Meeks Bravole. Ajakirja väidetele lisas tõepõhja asjaolu, et Schumacheritel on Texases rantšo.

Daily Mail kirjutas eile, et mingit üle ookeani sõitmist kavas pole ja seitsmel korral vormel-1 sarja tšempioniks tulnud Schumacheri ravi jätkub pere Šveitsi kodus.

Schumacher sai raske peavigastuse 2013. aastal ja pole pärast seda avalikkuse ette sattunud. Pärast koomas veedetud poolt aastat läks ta kodusele ravile, kus mees on väidetavalt meedikute pideva järelvalve all ning tema raviks kulub iganädalaselt enam kui 100 000 eurot.