Möödunud jalgpallisuve jääb igaveseks ilmestama Neymari 222 miljonit eurot maksnud üleminek Barcelonast Pariisi Saint-Germaini. Brasiillase endine meeskonnakaaslane, Barcelona keskpoolkaitsja Ivan Rakitic peab Neymari müüki halvaks otsuseks.

"Mulle oli see väga raske, sest lisaks sellele, et ta on üks paremaid jalgpallureid, on ta ka nii-öelda suur inimene," lausus Rakitic BBC-le.

"Ta oli meie meeskonnavaimule väga oluline, seega minu arust oli tema müük halb otsus, sest mulle meeldis tema meeskonnakaaslane olla. Aga peame Neymari otsust austama ja talle edu soovima. Loodetavasti lööb ta Pariisis palju väravaid ja on õnnelik."