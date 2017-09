Lisaks Flaksisele on stardikoridoris ka mulluse Tartu Rattamaratoni teine mees Arnis Petersons ning kolmanda koha saavutanud Martins Blums. Muide, Blums ja Petersons noppisid tänavustelt Läti meistrivõistlustelt maastikurattamaratonis kaks esimest kohta.

Eelmisel aastal teisi koguni nelja minutiga edestanud Andzs Flaksis oli küll käimasoleva hooaja esimesed neli kuud vigastatud, kuid peaks enda sõnul praegu taas löögihoos olema. „Minu vorm ja füüsis võiksid nüüd päris head olla, kuna olen saanud viimasel ajal normaalselt võistelda. Raske öelda, kas olen Tartu Rattamaratoni favoriit, kuna tegu on alati olnud küllaltki ettearvamatu võistlusega,“ oli Flaksis võistluseelselt tagasihoidlik.

Mullu Tartu Rattamaratonil kolmikvõidu noppinud Läti mehed on stardis tänavugi. Lõunanaabrite suure peo kordusetendust üritavad pühapäeval väärata meie kohalikud rattaässad eesotsas Gert Jõeääre, Martin Loo ja Caspar Austaga.

Eesti meestest peaks kiire Otepää ja Elva vaheline trass kõige enam meeltmööda olema Jõeäärele. „Tegelikult meeldivad mulle ka keskmiselt tehniliselt rajad, aga kuna olen maanteesõidu taustaga, siis Tartu Rattamaratoni rada sobib mulle eriti hästi,“ rääkis Jõeäär. Küsimuse peale, kes võiksid olla pühapäevase sõidu kolm soosikut, vastas ta: „Flaksis, mina ja äkki Tanel Kangert. Isegi, kui Tanel on öelnud, et ta võidu peale sõitma ei lähe, siis kunagi ei tea – ta on lihtsalt nii kõva.“