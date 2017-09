Jäähoki Soome liigas oli täna tööpäev jälle Robert Roobal, kelle koduklubi Jyväskylä JYP madistas kodujääl TPS Turkuga.

Kohtumine algas JYPi jaoks raskelt, sest juba teisel mänguminutil jäid nad 0:1 kaotusseisu. Kümme minutit hiljem särasid tablool juba numbrid 0:2 ning teise kolmandiku keskel juba 0:3.

Ometi tärgatas kümme sekundit enne teise kolmandiku lõppu väike lootusekiir, kui Jerry Turkulaineni ja Antti Suomela hea eeltöö sepistas väravaks just Rooba. See tähendab, et eestlane on tänavu liigas visanud juba 4 väravat ning andnud ühe tabamussöödu.

Viimase kolmandiku alguses vähendas Mikko Mäenpää JYPi meeskonna kaotusseisu enamuses mängides küll minimaalseks 2:3, kuid rohkemaks täna Rooba koduklubi suuteline polnud.

Kaheksa vooru järel leiab JYPi Soome liigas teiselt tabelirealt. Eestlase koduklubi jääb ühe punktiga alla just tänasele vastasele TPS Turkule.