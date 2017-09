Kui alles teisipäeval pidi Liverpool liigakarikas tunnistama Leicesteri 0:2 paremust, siis täna väljus platsilt võitjana just Ragnar Klavani leivaisa. Eestlane jälgis oma kodumeeskonna 3:2 võiduga lõppenud kohtumist pingilt.

Arvestades, et alles neljapäeval ringlesid Briti meedias jutud, et meeskonna peamised keskkaitsjad Joel Matip ja Dejan Lovren maadlevad pisivigastustega, oli parajaks üllatuseks, kui just nimetatud mehed Leicesteri vastu tagalapaari moodustasid.

Võõral väljakul pallinud Punased asusid kohtumist juhtima 15. minutil, kui väga terava nurga alt toksas Coutinho jalalt tulnud palli peaga väravasse meeskonna suvine täiendus Mo Salah.