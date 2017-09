Jalgpalluri Cristiano Ronaldo õde Katia Aveiro avaldas sotsiaalmeedias, et tema venna perre sünnib peagi tütar.

Ronaldo sõbratar Georgina Rodriguez on lapseootel, kuid seni polnud teada, kas sündimas on poiss või tüdruk. Nüüd nimetas Aveiro Instagramis üht fotot kommenteerides last igal juhul “printsessiks” ning seega ei tohiks enam erilist kahltust olla, mis soost beebiga tegemist.

Kõigest paar minutit hiljem kustutas Aveiro oma kommentaari, kuid info oli selleks ajaks juba mööda maailma levima hakanud.

Georgina Rodriguez. (Walter Bieri)

Lisaks arvatakse, et peagi on oodata ka pulmakellasid, sest Rodrigueze sõrmes on viimasel ajal märgatud enam kui 200 000 eurot maksvat sõrmust.

Ronaldol on juba kolm last, kes kõik tulid ilmale surrogaatema abil.