Nõndaviisi reageeris Trump Warriorsi staari Stephen Curry reedese avameelse kommentaari peale, et tema hääletaks külastuse vastu, kui Warriors peaks presidendi kutset arutama hakkama. „Ma ei taha sinna minna,“ sõnas Curry pressikonverentsil. „Säärase käitumisega saame näidata, et ka meil on oma arvamus ning me ei tolereeri kõike, mis siin riigis tehakse.“

Juba 1980ndatest on olnud Ameerika Ühendriikides tava, et nelja suure profiliiga (NFL, NBA, NHL ja MLB) tšempionid lähevad enne järgmise hooaja algust Valgesse Majja USA presidendi visiidile. Tänavu Ronald Reagani ametiajal alanud traditsioon katkeb.

Warriorsi peatreener Steve Kerr: „Normaalsetel aegadel võiksime hõlpsasti poliitilised erimeelsused kõrvale jätta, presidendile külla sõita ja hästi aega veeta. See oleks väga kihvt. Aga praegu pole tavalised ajad, vaid ilmselt minu elu kõige lahkarvamuste rikkamad ajad pärast Vietnami sõda. President on teinud oma institutsiooni austamise meile väga-väga raskeks.“

Warriors väljastas laupäeva pärastlõunal pressiteate, milles oli kaks iva. Klubi kinnitas, et planeeris esimesel võimalusel meeskonnaga Valge Maja külastust arutada, kuid aktsepteerib seda, et nad pole enam sinna oodatud.

NBA esindaja Adam Silver avaldas Trumpi-skandaaliga seoses samuti teate, kus kirjutas järgmist: „Olin selle poolt, et meeskond külastab Valget Maja. Arvasin, et see on mängijatele haruldane võimalus jagada oma mõtteid otse presidendiga. Olen pettunud, et seda ei juhtu. Aga mis veelgi tähtsam, olen uhke, et meie mängijad võtavad ühiskonnas aktiivse rolli ja räägivad kriitilise tähtsusega muredest.“