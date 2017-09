Homme õhtul peavad Meistrite liigas omavahelise kohtumise kohalik Moskva Spartak ning Liverpool. Tänane mängueelne pressikonverents kujunes aga tõeliselt kummaliseks ürituseks.

Liverpooli peatreenerilt Jürgen Kloppilt küsiti järjepanu kummalisi küsimusi, kuniks sakslase kannatus katkes. "See on hämmastav, et Meistrite liiga kohtumise eel räägime sellistest asjadest. Ma ei saa enam üldse sotti," oli ta esialgne reaktsioon kohaliku ajakirjaniku küsimusele: "Kas sa mõnda oma meeskonna mängijat ka armastad?"

Pärast väikest sisemist võitlust endaga lisas Klopp siiski, et ta armastab kogu Liverpooli meeskonda.