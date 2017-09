Suusaliit teeb kõik endast oleneva, et leida ja tagada sportlasele parimad võimalikud tingimused taastusraviks.

Pärast konsulteerimist erinevate spetsialistidega jõudis Kelly Sildaru perekond koos arstidega järeldusele, et sportlase pikka karjääri ja täielikku paranemist silmas pidades on Uus-Meremaal vigastatud vasaku põlve opereerimine möödapääsmatu.

Eile korduval testimisel, kui põlve turse oli rohkem taandunud, esinesid ka selged ebastabiilsuse nähud testidel. See omakorda tähendas seda, et esialgu ühe võimalusena kaalutud konservatiivne ravimeetod, kus oleks saanud operatsioonist hoiduda, tuli välistada. Lõikus andis kinnituse, et vasaku põlve esimene riststiside oli täielikult katki ja operatsiooni vajas ka menisk.