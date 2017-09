Liverpooli jalgpalliklubil on käsil keerulised ajad: viimasest kuuest mängust on suudetud võita vaid üks. Ründajad raiskavad võimalusi, enda värav suudeti viimati puhtana hoida augustis.

Kõigepealt kaotati 0:5 Manchester Cityle, seejärel viigistati Sevilla (2:2) ja Burnleyga (1:1), kaotati (0:2) ja võideti Leicester Cityt (3:2) ja eile tehti võõral väljakakul 1:1 viik Moskva Spartakiga.

Nende kuue mängu jooksul sooritasid Liverpooli jalgpallurid 121 pealelööki, millest väravasse lendas vaid kuus. Samal ajal on oma puurist välja võetud 12 palli.

Meistrite liigas on Liverpoolil kirjas kaks viiki ning peatreener Jürgen Klopp usub, et tema meeskond suudab alagrupist edasi pääseda. “Uks on avatud, kuid peame sealt läbi jalutama. Valgust paistab läbi. Peame hoidma pea külmana, kõvasti tööd tegema ja siis on kõik korras,” ütles sakslane.

1. oktoobril kohtub Liverpool võõrsil Inglismaa kõrgliigas Newcastle Unitediga.