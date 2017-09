Nimelt plaanivad kataloonlased korraldada 1. oktoobril iseseisvusreferendumi. Sellisele rahvahääletusele on aga kategooriliselt vastu Hispaania valitsus ning katalaanide positiivse vastuse korral pööratakse pea peale struktuurid terves riigis. Erandiks pole ka sport.

Spordiministri sõnul ei paneks säärasel juhul kätt ette ka UEFA, sest juba praegu võib maailmast leida näiteid, kuidas Walesi klubid osalevad näiteks Premier League's ja Monaco Prantsusmaa kõrgliigas. Samamoodi pallivad ka Hispaania liigas Andorras paiknevad meeskonnad.

Küll aga on La Liga president Javier Tebas andnud märku, et kui katalaane tõepoolest tegevusel edu peaks saatma, siis Barcelonal edaspidi Hispaania liigasse asja pole.