Kodumaal põlveoperatsioonist taastuv freestyle-suusataja Kelly Sildaru avaldas järjekordse videoblogi, mille üheks peateemaks on tema (ja vend Henry) elu esimene benji-hüpe. Mõistagi tehti see ajal, kui Kelly põlv oli veel korras.

Kelly muljed hüppe järel: "Olen sõnatu... see oli üpris hirmutav. Arvan, et kõige hirmsam osa on olla üleval ääre peal ja alla vaadata, sest see on nii-nii kõrge. Hea küll, mitte nii kõrge, aga see tundub kõrge."

Resümeena sõnas Kelly, et on üliõnnelik, et ta benji-hüpet proovis ja tahab seda kindlasti korrata.

Video lõpus selgub, et lisaks põlveoperatsioonile võeti Kelly rangluust välja ka üks kruvi. Mäletatavasti vigastas ta seda kevadel.