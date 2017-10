Hyundai rallitiim saadab Walesi rallile (26.-29.10) tavapärase kolme asemel neli autot, et suurendada oma tiitlivõimalusi - nii individuaalses kui ka meeskondlikus arvestuses.

Kuigi meeskond saab endiselt nimetada vaid kolm autot, kes võistkondlikke punkte jahivad (neist kahe parima tulemus läheb kirja), siis neljas masin suurendab potentsiaalsete Sebastien Ogier' (M-Sport) edestajate arvu.

See on aga ülioluline individuaalse tiitli arvestuses, sest praegu omab prantslane Hyundai mehe Thierry Neuville'i ees 17punktilist edu. Ott Tänak (M-Sport) kaotab kolmandana Neuville'ile 16 silma. Meeskondlikus arvestuses jääb Hyundai M-Sportist maha 64 punktiga.