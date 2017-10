Barcelona jalgpallimeeskonna moto kõlab hispaania keeles „mes que un club”, mis lihtsamas tõlkes võib meie keeli kõlada: enam, kui ainult klubi. Lause, mis praeguse Kataloonia iseseisvusreferendumi valguses sobib kui rusikas silmaauku.

Kui La Liga hooaja alguses mängudegraafikut koostas, ei tikkunud neile ilmselt pähegi mõte, et Kataloonia iseseisvussoov ja rahvahääletus võib nende standardprotseduuri rikkuda. Ometi just nii läks ning palju ei jäänud ka puudu, et tavapäraselt apoliitiliseks jääda sooviv Barcelona nädalavahetusel vutimurule üldse sammunud poleks.

Barcelona oli, on ja jääb katalaanide klubiks ning kuigi jalkahiid tavapäraselt poliitikute mängumaale ei trügi ning avalikult pooli ei vali, siis viimaste sündmuste taustal ei suutnud ka sealsed juhid stoiliselt vaikida.

Juba enne referendumit, mis Hispaania valitsuse arvates oli illegaalne, avaldas klubi ametliku kirja, sõnades, et Barcelona jalgpalliklubi ei tolereeri ühtegi käitumist, mis piiraks inimeste sõnavabadust ning oma arvamuse väljendamist.